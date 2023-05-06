Врач Молчанова назвала способы снижения повышенного холестерина

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Иногда для снижения повышенного уровня холестерина достаточно диеты и физических нагрузок, например, ходьбы или езды на велосипеде. Об этом сообщила ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Ольга Молчанова.

По ее словам, для того, чтобы узнать уровень холестерина, нужно сдать анализ. Если будет обнаружен высокий уровень, то следует обратиться к врачу. Сначала назначат диету: ограничивают мясо, особенно жирное. В некоторых случаях нужно выделить два дня в неделю без животных продуктов. Через три-шесть месяцев можно измерить уровень холестерина, чтобы оценить эффективность диеты.

— Также к диете стоит добавить и физические нагрузки: хотя бы 10 минут утренней зарядки. Можно добавить и дополнительную активность. При этом нужно учитывать физическую выносливость. Начать лучше с 5-10 минут легких нагрузок. Отличным вариантом могут стать езда на велосипеде, пробежки, прогулки хотя бы по 30 минут в день, около 6-10 тысяч шагов будет достаточно, — отметила медик «Газете.ру».

Она добавила, что иногда ни диета, ни физические нагрузки не помогают уменьшить холестерин. Таким людям назначают препараты, например, статины.

Врач отметила, что прием лекарств не является поводом отказаться от диеты и активности. Усилия по снижению уровня холестерина позволят снизить риск сердечно-сосудистых проблем, включая инфаркт и инсульт.

Телеведущая и врач Елена Малышева раскрыла несколько секретов о том, как снизить уровень «плохого» холестерина в крови. Она, помимо прочего, порекомендовала сократить потребление калорий, ограничить или полностью исключить из рациона продукты с трансжирами.