Собянин рассказал о благоустройстве районов Нагатинский Затон, Нагатино-Садовники и Нагорный

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

За последние годы в столичных районах Нагатинский Затон, Нагатино-Садовники и Нагорный реализовали многие крупные проекты по программе «Мой район». Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в субботу, 6 мая.

— Нагатинский Затон теперь обеспечен метро лучше многих других районов. В 2016 году пассажиры проехали по Московскому центральному кольцу, а в этом году открыли Большую кольцевую линию, — отметил глава города.

Помимо этого, на территории Нагатинской поймы создали крупнейший городской центр отдыха и развлечений «Остров Мечты».

Вместе с тем активно развивается и социальная инфраструктура районов. Так, на улице Речников была открыта новая детско-взрослая поликлиника с женской консультацией на 750 посещений в смену. Еще три поликлиники прошли комплексную реконструкцию.

Фото: Сайт Сергея Собянина

Также на территории районов пять лет назад началась реализация программы реновации. Сегодня жители старых пятиэтажек в Нагатинском Затоне и Нагорном переселяются в еще пять новостроек, написал Собянин в своем блоге.

28 апреля глава города открыл после реконструкции Южный речной вокзал. В ходе работ специалисты очистили акваторию, сделали хорошую набережную и пешеходные маршруты, а также благоустроили территорию.