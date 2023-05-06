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Собянин рассказал о благоустройстве районов Нагатинский Затон, Нагатино-Садовники и Нагорный

Лейла Алиева
Город
Собянин рассказал о благоустройстве районов Нагатинский Затон, Нагатино-Садовники и Нагорный
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

За последние годы в столичных районах Нагатинский Затон, Нагатино-Садовники и Нагорный реализовали многие крупные проекты по программе «Мой район». Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в субботу, 6 мая.

— Нагатинский Затон теперь обеспечен метро лучше многих других районов. В 2016 году пассажиры проехали по Московскому центральному кольцу, а в этом году открыли Большую кольцевую линию, — отметил глава города.

Помимо этого, на территории Нагатинской поймы создали крупнейший городской центр отдыха и развлечений «Остров Мечты».

Вместе с тем активно развивается и социальная инфраструктура районов. Так, на улице Речников была открыта новая детско-взрослая поликлиника с женской консультацией на 750 посещений в смену. Еще три поликлиники прошли комплексную реконструкцию.

Собянин рассказал о благоустройстве районов Нагатинский Затон, Нагатино-Садовники и Нагорный Фото: Сайт Сергея Собянина

Также на территории районов пять лет назад началась реализация программы реновации. Сегодня жители старых пятиэтажек в Нагатинском Затоне и Нагорном переселяются в еще пять новостроек, написал Собянин в своем блоге.

28 апреля глава города открыл после реконструкции Южный речной вокзал. В ходе работ специалисты очистили акваторию, сделали хорошую набережную и пешеходные маршруты, а также благоустроили территорию.

Благоустройство Район Нагатино-Садовники Нагорный район Сергей Собянин Район Нагатинский Затон
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