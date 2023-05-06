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Водителей призвали быть внимательными на дорогах Подмосковья из-за заморозков

Лейла Алиева
Общество
Водителей призвали быть внимательными на дорогах Подмосковья из-за заморозков
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В Подмосковье с 6 по 9 мая ожидаются заморозки, в связи с этим водителям следует быть особо внимательными на дорогах. Об этом предупредили в пресс-службе государственной компании «Автодор».

— В Московской, Тверской, Владимирской, Тульской, Калужской и Смоленской областях на праздничные выходные с 5 по 9 мая ожидаются заморозки до минус шести градусов ночью и в утренние часы. Если вы уже перешли на летнюю резину, будьте предельно внимательны, — говорится в сообщении.

Водителям рекомендуется увеличивать дистанцию до впереди идущего автомобиля и не совершать резких маневров, передает официальный Telegram-канал госкомпании.

Суббота, 6 мая, вероятно, станет рекордно холодным днем. В этот день в столице ночью ожидается до минус двух градусов, а в Подмосковье — до минус пяти. Днем максимальная температура прогнозируется от пяти до семи градусов тепла.

О заморозках также предупредила ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с «Вечерней Москвой». По ее словам, после холодных выходных погода в столице начнет меняться в лучшую сторону и значительно улучшится ко Дню Победы.

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