«Они сделали друг друга»: брат Цекало рассказал о своем отношении к Лолите

Фото: YouTube / Galich Ida

Брат шоумена Александра Цекало Виктор поделился личным мнением о его бывшей супруге певице Лолите Милявской.

— С Лолитой Милявской мы вместе работали в Одесской филармонии. Как-то на гастролях я сильно заболел, Лола готовила мне бульоны, давала лекарства, одним словом, ставила меня на ноги. Не говорю, что Лола лучшая из жен, но они с Сашей сделали друг друга, — отметил он.

Брат шоумена добавил, что, приехав в столицу в свои 25 лет, артисты сами строили свою карьеру и ставили себя на ноги, передает StarHit.

Лолита Милявская стала известной благодаря совместному дуэту с Александром Цекало в коллективе «Кабаре-дуэт «Академия». Пара была вместе 12 лет, столько же просуществовал и творческий союз.

Отношения супругов завершились не на дружественной ноте: артистка обвиняла экс-мужа в изменах и унижениях. Недавно певица вспомнила про бывшего мужа и времена существования коллектива. Она готовит новую концертную программу и по просьбе фанатов решила включить в нее хиты из репертуара «Кабаре-дуэта».