Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Какое чистое было время»: Лолита неожиданно тепло обратилась к Цекало

Юлия Курганова
Общество
«Какое чистое было время»: Лолита неожиданно тепло обратилась к Цекало
Фото: YouTube/ШАСТУН

Певица Лолита Милявская стала известной благодаря совместному дуэту с Александром Цекало в коллективе «Кабаре-дуэт «Академия». Пара была вместе 12 лет, столько же просуществовал и творческий союз. Отношения супругов завершились не на дружественной ноте: артистка обвиняла экс-мужа в изменах и унижениях.

Сейчас Цекало живет в Соединенных Штатах с молодой супругой, художницей Дариной Эрвин, они с Лолитой не общаются.

Накануне певица вспомнила про бывшего мужа и времена существования коллектива. Она готовит новую концертную программу и по просьбе фанатов решила включить хиты из репертуара «Кабаре-дуэта».

— Каждый день отсматриваю, что бы могло быть в юбилейном концерте. Всегда говорила, что шоу «Свадьба» «Академии» — лучшее, не пахнущее нафталином и сейчас. Какое чистое было время. Хочу выразить глубочайшее уважение моему партнеру Саше Цекало. Как же творчески интересно мы прожили сценические 12 лет. И как здорово, что «Академия» перестала существовать на самой высокой ноте, не превратившись в забытые, тлеющие имена, — написала звезда в соцсетях, передает портал «7дней».

9 января Милявская прокомментировала попадание своей фамилии в санкционный список президента Украины Владимира Зеленского. Она посмеялась над требованием украинских властей вернуть все награды и попросила дать ей немного подержать их в руках.

Лолита Милявская Концерты Знаменитости бывшие мужья Александр Цекало
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Погода переменчива, жизнь тоже

Роман Гусаров
Роман Гусаров

Будем летать лучше прежнего

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Креветки икнулись партбилетом

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Не нужна нитке новая бусинка

Иван Шубин
Иван Шубин

Берегите газеты, их у нас мало

Михаил Блинкин
Михаил Блинкин

Пробки скоро пойдут на убыль

Антон Крылов
Антон Крылов

Время диктовать собственную волю

Все мнения
О проекте