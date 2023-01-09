«Пропала эрекция мгновенно»: Лолита отреагировала на внесение в антироссийский санкционный список

Фото: YouTube / Galich Ida

Российская певица Лолита Милявская прокомментировала попадание своей фамилии в санкционный список президента Украины Владимира Зеленского.

— Самое интересное, пропала эрекция мгновенно. Теперь мне нельзя на водных судах Украины колыхаться, даже на военных почему-то нельзя. Я и не собиралась. Воздушным судам нельзя со мной приземляться 10 лет, да и еще много чего нельзя: участвовать в государственных каких-то распилах, приватизировать земельные участки, — отметила артистка в Telegram-канале.

Лолита также посмеялась над требованием властей Украины вернуть все награды и попросила дать ей немного подержать их в руках.

На попадание в список санкций Украины отреагировал и певец Филипп Киркоров. По мнению артиста, культурные произведения и песни невозможно отменить, а украинский лидер слишком сильно вошел в роль по сценарию, который ему прописывает Запад.

7 января Зеленский подписал указ, согласному которому против 119 российских деятелей культуры вводятся персональные санкции. В черный список попали артисты Ирина Аллегрова, Дмитрий Билан, Михаил Галустян, Лариса Долина, Филипп Киркоров, Сергей Лазарев и многие другие.