Москвичей пригласили на концерты в рамках фестиваля «Московская весна»

Фото: Моссезоны

В праздничные дни на площадках фестиваля «Московская весна» пройдут торжественные концерты и театральные постановки. Об этом в субботу, 6 мая, сообщили в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

8 и 9 мая своим творчеством гостей фестиваля порадует московский коллектив Moscow Gospel Team. Выступления пройдут на Коптевском бульваре, Тверской площади, улице Перерва, в Парке Горького и сквере у Гольяновского пруда.

Насладиться творчеством Russian Acapella Band 8 мая можно будет в сквере на улице Хачатуряна, на улице Сухонской и в проезде Серебрякова. 9 мая артисты выступят на Матвеевской улице, на улице Адмирала Руднева и на бульваре Дмитрия Донского.

Также 8 и 9 мая можно будет послушать акапельную группу «ПЯТЕRО» и духовую группу Art Music Brass Band. Для фестиваля они подготовили специальную программу.

Кроме того, для гостей фестиваля пройдет спектакль «А зори здесь тихие». 8 мая в 15:00 постановку увидят посетители улицы Адмирала Руднева, а 9 мая в 15:00 — бульваров 16-го микрорайона Крюкова в ЗелАО.

9 мая в 16:00 на улице Теплый Стан пройдет спектакль «Агитбригада «За Родину» театра «Анкор». В это же время на Городецкой улице начнется концертная программа от театра песни «Соловьи».

Повара готовы поделиться своим опытом с горожанами в рамках кулинарных мастер-классов на фестивале «Московская весна». Мероприятия пройдут с 6 по 9 мая во многих округах города.