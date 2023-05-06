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ТАСС: В Нижнем Новгороде взорвали автомобиль, в котором находился Захар Прилепин

Лейла Алиева
Происшествия
ТАСС: В Нижнем Новгороде взорвали автомобиль, в котором находился Захар Прилепин
Фото: АГН Москва

Автомобиль писателя Захара Прилепина взорвали в Нижнем Новгороде. Об этом в субботу, 6 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренных службы.

— В Нижнем Новгороде взорван автомобиль писателя Захара Прилепина. Он выжил, но ранен, находится в сознании, — сообщил он.

По данным ТАСС, взрывное устройство было установлено под днищем машины.

Как сообщает РИА Новости, взрыв произошел на трассе в Борском районе. В результате чего водитель писателя погиб. В настоящее время на место происшествия направляются сотрудники экстренных служб, полиции и Следственного комитета.

При этом в пресс-службе Прилепина заявили, что с ним все в порядке.

3 апреля в результате взрыва автомобиля в Мелитополе пострадал бывший глава администрации поселка Акимовка Максим Зубарев. Тогда политик получил несколько тяжелых травм.

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