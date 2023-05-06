Уровень внешнего долга по отношению к ВВП в России упал до исторического минимума

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Согласно итогам 2022 года уровень внешнего долга по отношению к валовому внутреннему продукту (ВВП) в России упал до исторически минимальных значений в 16,6 процента. Об этом в субботу, 6 мая, свидетельствуют данные национальных центробанков и статслужб.

Согласно представленной информации, в России уровень внешнего долга к ВВП сократился на десять процентных пунктов — до 16,6 процента. При этом более низкий показатель зафиксировали только в Китае, где за год внешний долг сократился с 15,4 до 13,7 процента.

Следом расположилась Индия с внешним долгом 19,1 процента ВВП. По итогам прошлого года уровень задолженности по отношению к ВВП в России упал до минимума за всю историю. При этом самыми закредитованными оказались Нидерланды и Великобритания, пишет РИА Новости.

По данным Центробанка, внешний долг России сократился на 21 процент и на 1 января 2023 года составил 380,5 млрд долларов. Почему это произошло, несмотря на беспрецедентные санкции, «Вечерней Москве» объяснил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.