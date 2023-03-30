«Россия всегда платит»: почему внешний долг РФ снизился до рекордного за 15 лет показателя

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По итогам 2022 года внешний долг России снизился до рекордного за 15 лет показателя. Почему это произошло, несмотря на беспрецедентные санкции, «Вечерней Москве» объяснил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

По данным Центробанка (ЦБ), внешний долг России сократился на 21 процент и на 1 января 2023 года составил 380,5 млрд долларов. Его отношение к ВВП также сократилось до 16,7 процента.

— На фоне суровых санкций состояние российской экономики достаточно успешно, — отметил собеседник «ВМ». — Хозяйственная деятельность не стопорится, доходы есть, а по итогам года — и профицит внешнеторгового баланса (227,4 млрд долларов — прим. «ВМ»).

Все это, как полагает Беляев, положительно сказывается на способности нашей страны выполнять свои долговые обязательства. При этом новые займы страна не берет.

— Россия всегда платит по своим долгам, в каком бы тяжелом положении она ни была, — напомнил эксперт. — И во времена СССР, и даже в 1990-е годы страна как держатель международного долга всегда неукоснительно выполняла свои обязательства. Поэтому у России репутация добросовестного заемщика.

ЦБ отметил, что внешний долг уменьшился «преимущественно вследствие погашения кредитов, в том числе в рамках отношений прямого инвестирования и сокращения задолженности по суверенным ценным бумагам».

В начале марта Минфин сообщил, что дефицит бюджета России в январе-феврале 2023 года, предварительно, составил 2,581 триллиона рублей. «Дыра» в бюджете главным образом связана с оперативным заключением контрактов и авансированием финансирования по отдельным контрактуемым расходам.