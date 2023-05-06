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Собянин: Ко Дню Победы в столице установили указатели с QR-кодами, рассказывающими о героях ВОВ

Лейла Алиева
Город
Собянин: Ко Дню Победы в столице установили указатели с QR-кодами, рассказывающими о героях ВОВ
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Ко Дню Победы в столице установили 10 городских указателей и 87 информационных полей с QR-кодами, которые расскажут о подвигах героев Великой Отечественной войны. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в субботу, 6 мая.

— Если на них навести камеру смартфона, откроется страница с фотографиями, историями жизни, описанием невероятных подвигов наших героев. QR-код подскажет кратчайший маршрут к памятнику, мемориалу, бюсту или дому, где в прошлом жили или работали герои ВОВ, — пояснил мэр.

Всего в этом году планируется установить на городских улицах 74 указателя и 590 информационных полей с QR-кодами. Они проведут москвичей к объектам, связанным с авиакосмической отраслью и посвященным другим знаковым событиям в истории страны, написал Собянин в своем Telegram-канале.

В честь праздника сеть кинотеатров «Москино» представит специальную программу «Женщины и война», посвященную Дню Победы. Гостям покажут фильмы военных лет, судьбы героинь которых навсегда изменила Великая Отечественная война.

Помимо этого, на ВДНХ 100 пар московских студентов станцуют под песню «Майский вальс» в рамках общегородской акции «Вальс Победы». При этом участники будут танцевать в образах 40-х годов XX века.

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