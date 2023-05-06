Нижегородский губернатор Никитин рассказал о состоянии Прилепина после взрыва автомобиля

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства взрыва автомобиля писателя Захара Прилепина в Нижнем Новгороде, публицист на текущий момент в порядке. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин в субботу, 6 мая.

— По ситуации с Захаром Прилепиным. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства и причины случившегося. Захар в порядке, — написал он в своем Telegram-канале.

Автомобиль, в котором находился Прилепин, взорвался утром в этот же день. Известно, что взрывное устройство было установлено под днищем машины. При этом водитель писателя погиб. На место происшествия направлены сотрудники экстренных служб, полиции и Следственного комитета.