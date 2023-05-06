Москвичи проверили более 7,5 миллиона документов жилищного учета онлайн

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Жители столицы воспользовались сервисом «Проверка подлинности документов жилищного учета» более 7,5 миллиона раз. Об этом в субботу, 6 мая, сообщил заместитель руководителя Департамента информационных технологий Москвы Владислав Шишмарев.

— Все сведения в сервисе хранятся в обезличенном виде, а достоверность данных обеспечивается за счет использования технологии блокчейн, поэтому их невозможно заменить или удалить. Таким образом, сервис гарантирует подлинность предоставленных документов. Чаще всего с помощью сервиса жители проверяли подлинность выписок из домовой книги — более 4,7 миллиона раз, — сказал он.

Чтобы проверить бумаги, горожанам необходимо ввести идентификатор документа или просканировать его QR-код. Если бланк подлинный, то пользователям представят цифровой дубликат представленной в нем информации. При недостоверных сведениях система выдаст сообщение «Документ не найден», передает официальный сайт мэра Москвы.

Также в столице за год на треть выросла востребованность сервиса «Мои платежи» на портале mos.ru. В первом квартале этого года услугой регулярно пользовались более 1,1 миллиона человек.