CК завел дело против призывавшей убивать российских солдат украинской актрисы Курилец

Фото: СК РФ

Следственный комитет России завел уголовное дело о возбуждении ненависти и вражды по национальному признаку в отношении украинской актрисы Адрианны Курилец, которая в видеорекламе перерезала серпом горло мужчине в военной форме. Об этом в субботу, 6 мая, сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

— Пропаганда насилия получила широкое распространение. Так, в одном из рекламных роликов украинская актриса Адрианна Курилец призывала к насилию в отношении российских военных, изобразив процесс убийства, — цитирует главу СК РИА Новости.

В феврале Тверской суд Москвы продлил арест Артему Камардину, обвиняемому в разжигании ненависти и вражды к участникам спецоперации на Украине. Поэт прочитал стихи 25 сентября 2022 года на Триумфальной площади у памятника Маяковскому. В его произведениях содержались строки, которые следствие признало разжигающими ненависть к российским добровольцам и солдатам народной милиции республик Донбасса.