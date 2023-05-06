Около 15 человек пострадали при обрушении карусели в Оренбурге

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Карусель обрушилась в парке в Оренбурге. Об этом в субботу, 6 мая, сообщили представители местных экстренных служб.

— В Оренбурге в Оренпарке произошло обрушение карусели, пострадали около 15 человек, большинство из которых дети, — уточнил собеседник ТАСС.

По предварительным данным, погибших в результате происшествия нет. Все пострадавшие были оперативно переданы медикам. По информации из открытых источников, аттракцион установили в парке совсем недавно.

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В конце апреля мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о региональном госконтроле технического состояния аттракционов. Данный закон закрепляет вид регионального надзора в области технического состояния аттракционов и правил их эксплуатации.