Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о региональном госконтроле технического состояния аттракционов. Соответствующий документ опубликован во вторник, 25 апреля, на сайте мэра Москвы.

Закон закрепляет вид регионального надзора в области технического состояния аттракционов и правил их эксплуатации. Кроме того, определен предмет закона и порядок его осуществления, говорится в документе.

19 апреля документ был принят депутатами Мосгордумы. Он должен устранить недостаточное правовое регулирование на федеральном уровне в части данного направления госконтроля накануне летнего сезона.

По словам председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова, в начале 2023-го «из-за изменений в федеральном законодательстве» осуществлять такой контроль стало невозможно. По этой причине Москве как субъекту Федерации было предоставлено полномочие по принятию отдельного правового акта, который закрепляет положения о региональном контроле за аттракционами.

Помимо проверки технического состояния аттракционов, власти города заботятся об облагороженном внешнем виде столичных парков. Например, специалисты комплекса городского хозяйства проведут работы по благоустройству территории возле станции метро «Физтех» на северо-востоке столицы.