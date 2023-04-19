Мосгордума приняла закон о региональном госконтроле технического состояния аттракционов

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Депутаты Мосгордумы приняли закон о региональном государственном контроле и надзоре в области технического состояния аттракционов в столице. Соответствующее решение было принято в среду, 19 апреля.

Закон должен устранить недостаточное правовое регулирование на федеральном уровне в части данного направления госконтроля накануне летнего сезона.

По словам главы московского Алексея Шапошникова, благодаря сложившейся системе госконтроля со стороны профильных столичных ведомств в прошлом году руководству города удалось избежать чрезвычайных происшествий на аттракционах.

Однако в начале 2023-го «из-за изменений в федеральном законодательстве» осуществлять такой контроль стало невозможно. По этой причине Москве как субъекту федерации было предоставлено полномочие по принятию отдельного правового акта, который закрепляет положения о региональном контроле аттракционов.

В общей сложности в Москве насчитывается более 370 механических аттракционов, эксплуатацию которых осуществляют 70 организаций, передает ТАСС.

Помимо проверки технического состояния аттракционов, власти города заботятся об облагороженном внешнем виде столичных парков. Например, специалисты комплекса городского хозяйства проведут работы по благоустройству территории возле станции метро «Физтех» на северо-востоке столицы.