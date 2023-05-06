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Приметы и советы

«Возможны утечки»: с какими трудностями могут столкнуться владельцы цифровых паспортов

Анастасия Харламова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
«Возможны утечки»: с какими трудностями могут столкнуться владельцы цифровых паспортов
Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Президент России Владимир Путин поддержал предложение о проведении эксперимента с использованием цифрового удостоверения личности на смартфоне вместо привычного бумажного паспорта. «Вечерняя Москва» узнала у юриста Дмитрия Кваши, с какими опасностями могут столкнуться владельцы цифровых паспортов.

По словам специалиста, в новой системе обработки персональных данных россиян могут возникать утечки.

— Риски увеличиваются каждый раз, когда появляется новая система, которая будет обрабатывать наши персональные данные. Пока мы не знаем ее сильные и слабые стороны. Появится новый центр обработки личных паспортных данных, поэтому возможны утечки. Главный вопрос состоит в том, как будет происходить идентификация, — считает Кваша.

Также подделки могут быть на базовом уровне, когда люди будут самостоятельно рисовать штрихкоды с помощью графических программ, сказал юрист.

Специалист отметил, что существуют риски подделки цифровых паспортов лицами, которые будут иметь доступ к персональным данным россиян.

— Если система цифрового паспорта будет настолько надежной, что не позволит вносить туда какие-то изменения без личного посещения гражданина специализированных центров, и она будет дублироваться на смартфоне человека при сканировании QR-кода, то можно поверить в безопасность. Но если на каком-то этапе будет происходить сбой, то возможны утечки. Также если лицо, которое обрабатывает эти данные будет коррумпировано и сможет в единоличном порядке вносить какие-то изменения, то возникают риски подделки цифровых паспортов, — рассказал он.

Подтвердить свою личность при бытовых ситуациях теперь можно с помощью портала госуслуг. «Подтвержденное фото» — это новый сервис в мобильном приложении «Госуслуги». Он поможет в простых ситуациях, когда нужно показать паспорт или подтвердить возраст, например, в магазине или при входе в офис.

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