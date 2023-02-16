Подтвердить личность в бытовых ситуациях теперь можно на «Госуслугах»

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Подтвердить свою личность при бытовых ситуациях теперь можно с помощью портала «Госуслуг». Об этом в четверг, 16 февраля, сообщили в пресс-службе Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

— «Подтвержденное фото» — новый сервис в мобильном приложении «Госуслуги». Он поможет в простых ситуациях, когда нужно показать паспорт или подтвердить возраст, например, в магазине или при входе в офис, — говорится в сообщении.

Чтобы загрузить подтвержденное фото, потребуется загранпаспорт нового образца и смартфон с NFC-модулем. На данный момент сервис работает в тестовом режиме, передает Telegram-канал ведомства.

До этого Минцифры запустило приложение для дистанционного оформления FAN ID. В нем можно будет оформить «Карту болельщика» на себя и на детей, предъявить билет, абонемент или аккредитацию при проходе на матч даже без доступа в интернет.

«Карта болельщика» — часть информационной системы, с помощью которой граждане могут купить билеты на матчи РПЛ и прийти на них. В столичных центрах «Мои документы» с 1 февраля стала доступна возможность оформить сертификат в один этап. Как это сделать и что для этого нужно — в материале «Вечерней Москвы».