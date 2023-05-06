В общегородской акции «Вальс Победы» на ВДНХ приняли участие 200 студентов

Фото: Комитет общественных связей и молодежной политики города Москвы

Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район Карта всех событий

В общегородской акции «Вальс Победы» приняли участие 200 студентов московских учреждений среднего профессионального образования. Молодые люди станцевали перед аркой главного входа на ВДНХ под песню «Майский вальс». Об этом в субботу, 6 мая, рассказала глава столичного Комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.

По ее словам, подобная акция проводится впервые.

— Здесь собрались самые активные студенты, которые показали, что «Вальс Победы» для них — это не просто городское мероприятие, а важное событие, благодаря которому они могут выразить уважение к предкам и их подвигам, — отметила Драгунова.

Она также добавила, что интерес молодежи к мероприятию виден невооруженным взглядом. Драгунова выразила надежду на то, что такая акция в дальнейшем станет «новой доброй традицией», передает официальный сайт мэра Москвы.

2 мая прошло еще одно тематическое мероприятие, посвященное предстоящему всенародному празднику. Так, в филиале Музея Победы на Поклонной горе — музее «Главные оружейные реликвии армии» — прошла передача 89 копий Знамени Победы юнармейцам из всех регионов России.