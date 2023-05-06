Путешествуем ВМесте
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Приметы и советы
Появилось видео момента обрушения карусели в Оренбурге
Кадры обрушения карусели в одном из парков Оренбурга появились в Сети.
Судя по опубликованному ролику, на первый взгляд, ничего не предвещало беды. Однако как только аттракцион набрал скорость, он с грохотом неожиданно сложился, передает Telegram-канал «112».
Изначально сообщалось, что в результате происшествия пострадали 15 человек, большинство из которых дети. По предварительным данным, погибших в результате случившегося нет, а всех пострадавших оперативно передали сотрудникам скорой помощи.
Позже РИА Новости со ссылкой на Минздрав сообщили, что после аварии в парке пострадали 20 человек, 12 из которых — дети.
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Приметы и советы
Проще, чем кажется