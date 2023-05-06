Герой знаменитого видео «Ломай меня полностью» погиб в ДТП во Владимирской области

Кадр из шоу Пусть говорят

В автомобильной аварии под городом Гусь-Хрустальный погиб герой знаменитого мема «Ломай меня полностью» Шайдабек Эседуллаев. Об этом стало известно в субботу, 6 мая.

ДТП произошло рано утром на въезде в город. Водитель автомобиля Volkswagen Polo не справился с управлением и вылетел в кювет, врезавшись в столб и газовые трубы.

Видео с Эседуллаевым появилось в начале 10-х годов и стало популярнейшим интернет-мемом. Как выяснилось в программе «Пусть говорят» на Первом канале, в день, когда легендарный ролик был снят, Шайдабек был сильно пьян, в связи с чем его соседи вызвали полицию.

Прибывшие правоохранители заковали Эседуллаева в наручники и посадили в свой автомобиль. Диалог с правоохранителем попал на видео, прославив главного героя ролика. Шайдабеку Эседуллаеву было 56 лет, передает портал «Губерния 33».

Еще одна авария произошла в Москве на Космодамианской набережной. Там столкнулись легковушка и мотоцикл. В результате случившегося один человек погиб и один пострадал.