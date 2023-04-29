Один человек погиб в результате аварии на Космодамианской набережной

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Москва, Космодамианская набережная 32-34 Карта всех событий

Авария с участием легковушки и мотоцикла произошла на Космодамианской набережной в районе домов 32–34. Об этом в субботу, 29 апреля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

В результате случившегося один человек погиб и один пострадал.

Другая авария произошла 28 апреля на западе столицы. Автомобиль сбил человека на пешеходном переходе. ДТП произошло на Университетском проспекте в районе дома 23, корпус 1. Человек пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В этот момент его сбила машина.

Еще одно ДТП произошло на Киевском шоссе в Московской области ночью 29 апреля. Грузовик въехал в шесть легковых автомобилей, в результате чего погибло четыре человека, включая двух детей.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.