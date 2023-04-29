Уголовное дело возбудили по факту ночного смертельного ДТП с грузовиком в Подмосковье

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Наро-Фоминская городская прокуратура возбудила уголовное дело по факту аварии на Киевском шоссе, где погибли четыре человека. Об этом «Вечерней Москве» в субботу, 29 апреля, сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Екатерина Короткова.

— Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), — сказала она.

Ход и результаты расследования дела находятся на контроле Наро-Фоминской городской прокуратуры.

Авария произошла на Киевском шоссе в Московской области ночью 29 апреля. Грузовик въехал в шесть легковых автомобилей, в результате чего погибло четыре человека, включая двух детей.

Другая авария произошла 28 апреля на западе столицы. Автомобиль сбил человека на пешеходном переходе. ДТП произошло на Университетском проспекте в районе дома 23, корпус 1. Человек пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В этот момент его сбила машина.