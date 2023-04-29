Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Уголовное дело возбудили по факту ночного смертельного ДТП с грузовиком в Подмосковье

Никита Худяков
Происшествия
Уголовное дело возбудили по факту ночного смертельного ДТП с грузовиком в Подмосковье
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Наро-Фоминская городская прокуратура возбудила уголовное дело по факту аварии на Киевском шоссе, где погибли четыре человека. Об этом «Вечерней Москве» в субботу, 29 апреля, сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Екатерина Короткова.

— Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), — сказала она.

Ход и результаты расследования дела находятся на контроле Наро-Фоминской городской прокуратуры.

Авария произошла на Киевском шоссе в Московской области ночью 29 апреля. Грузовик въехал в шесть легковых автомобилей, в результате чего погибло четыре человека, включая двух детей.

Другая авария произошла 28 апреля на западе столицы. Автомобиль сбил человека на пешеходном переходе. ДТП произошло на Университетском проспекте в районе дома 23, корпус 1. Человек пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В этот момент его сбила машина.

Московская область ДТП Уголовные дела
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Взрослые девочки любят сказки: почему россиянкам нравятся турки

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Первомай: соберемся вместе, и не надо петард

Николай Плавунов
Николай Плавунов

Как за 10 лет изменилась станция скорой медицинской помощи имени Пучкова

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О Едином Боге

Никита Миронов
Никита Миронов

Зеленский довоюется до нового Майдана

Михаил Антонцев
Михаил Антонцев

Вселяем желание побеждать

Екатерина Кутьева
Екатерина Кутьева

Как преобразился столичный район Раменки

Все мнения
О проекте