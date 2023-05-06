Кадыров сообщил о готовности бойцов «Ахмата» выдвинуться в Артемовск

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Бойцы батальона «Ахмат» готовы выдвигаться в Артемовск. На данный момент уже несколько подразделений были отправлены в зону специальной военной операции. Об этом в субботу, 6 мая, сообщил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

— Я уже подписал соответствующее письмо на имя Верховного главнокомандующего о готовности вернуть город и очистить его от натовских и украинских сатанистов силами подразделений «Ахмат», — объяснил Кадыров.

Он также добавил, что сейчас военнослужащие находятся в состоянии полной боевой готовности и ожидают приказа. По мнению чеченского лидера, Артемовск будет освобожден в ближайшее время, несмотря на появившуюся информацию «о каком-то страшном контрнаступлении».

Помимо этого, Кадыров в своем Telegram-канале сообщил, что стратегия дальнейших шагов разрабатывается совместно с Минобороны РФ.

10 мая ЧВК «Вагнер» покинет Артемовск и передаст позиции Минобороны из-за отсутствия необходимого количества боеприпасов. С таким заявлением накануне выступил глава компании Евгений Пригожин. Остатки группы «Вагнера» будут постепенно выведены в тыловые лагеря.