Москвичам рассказали, как правильно ездить с питомцами в такси

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Жителям столицы объяснили, как правильно совершать поездки в такси с домашними животными. О важных правилах рассказали в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Так, если вы решились поехать в такси с рептилией или амфибией, то следует заранее обзавестить специальным тканевым мешочком, контейнером или проветриваемой коробкой с замками. Также стоит внимательно следить за температурой в салоне и не допускать прямого попадания солнечных лучей на животное.

В поездке с собакой необходимо иметь с собой намордник для крупных пород, ремень-фиксатор и подстилку. Для мелких собак достаточно будет обыкновенной переноски. Кроме того, лучше не кормить животное за пять часов до поездки во избежание неприятных казусов. А для того чтобы питомец чувствовал себя спокойно, на протяжении всей поездки с ним рекомендуется разговаривать.

Для перемещения в такси с кошкой будет достаточно переноски и пеленки. С этими четвероногими также стоит разговаривать в поездке.

Если путешествие планируется с такими грызунами, как кролик или морская свинка, стоит положить в переноску или клетку со сплошным дном немного еды. В холодное время года следует также возить с собой бутылку с теплой водой.

Птиц стоит перевозить в клетке с поддоном или же в коробке с заранее приготовленными отверстиями. Если же на улице прохладно, то необходимо укутать клетку в одеяло, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Столичный Дептранс всегда с заботой относится к братьям нашим меньшим. Например, накануне в одном из вагонов поезда на Серпуховско-Тимирязевской линии метро были найдены четыре котенка. Троих забрали домой сотрудники метрополитена. Последнему котенку сейчас ищут дом.