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Четырех бездомных котят нашли в поезде на Серпуховско-Тимирязевской линии метро

Евгений Жуков
Город
Четырех бездомных котят нашли в поезде на Серпуховско-Тимирязевской линии метро
Фото: Telegram / Московский метрополитен

В одном из вагонов поезда на Серпуховско-Тимирязевской линии метро были найдены четыре котенка. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщили в пресс-службе столичной подземки.

После обнаружения котят дежурная на станции «Цветной бульвар» забрала их в служебное помещение и напоила молоком.

— Обычно найденных питомцев передают в приют. Но в этот раз трех котят себе забрали дежурная по станции, машинист поезда и специалист из отдела навигации службы пассажирских сервисов, — передает Telegram-канал Московского метрополитена.

Также в пресс-службе выразили надежду, что и последний котенок в ближайшее время обретет дом.

В середине марта неравнодушные горожане заметили кота на льду Москвы-реки на Коломенской набережной. Животное сильно пострадало: его атаковали вороны. Однако спасатели успели эвакуировать четвероногого со льда. В конце апреля этот кот обрел новый дом.

Московские спасатели часто помогают попавшим в беду животным. Например, в Новой Москве они высвободили уличную собаку, которая застряла между прутьями забора.

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