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Спасенный со льда Москвы-реки от ворон кот Матрос обрел новый дом

Полина Пашкина
Город
Спасенный со льда Москвы-реки от ворон кот Матрос обрел новый дом
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Кот Матрос, которого спасли в середине марта от стаи ворон на льду Москвы-реки, обрел новый дом. Об этом в воскресенье, 23 апреля, сообщили журналисты телеканала «ТВ Центр».

В середине марта неравнодушные горожане заметили кота на льду Москвы-реки в районе дома № 6 на Коломенской набережной. Животное сильно пострадало — его атаковали вороны. Спасатели эвакуировали четвероногого со льда.

Осмотр ветеринаров показал, что коту около семи лет. Его назвали Матросом. Женщина, которая вызвала спасателей, не смогла забрать животное к себе, поэтому ветеринары начали поиски нового дома для кота.

Несколько дней назад Матрос, наконец, нашел себе хозяев. Его приютили спортсмены Алексей и Виринея. Животное уже переехало в новый дом из ветеринарной клиники, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Столичные спасатели нередко помогают попавшим в беду четвероногим. Так, в феврале на территории поселения Московский они высвободили уличную собаку, которая застряла между прутьями забора.

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