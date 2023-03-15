Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Москвичам рассказали о судьбе спасенного от ворон кота

Евгений Жуков
Город
Москвичам рассказали о судьбе спасенного от ворон кота
Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Стала известна судьба кота, спасенного накануне из цепких лап стаи ворон в Южном административном округе столицы. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

Кот Матрос, как назвала его спасительница, провел первую ночь в ветеринарной клинике. По словам врача, питомец еще находится в тяжелом состоянии, однако его жизни в настоящее время ничего не угрожает.

За судьбой кота пристально следит вызвавшая спасателей горожанка. К сожалению, после лечения она не сможет забрать животное к себе, поэтому столичные спасатели решили помочь ему найти хозяев. По словам специалистов, коту примерно семь лет, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Сотрудники столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности вчера оказали помощь пострадавшему коту. Животное, как уточняется, атаковали вороны. Сигнал о лежащем на льду Москвы-реки коте поступил на поисково-спасательную станцию «Кожухово».

Столичные спасатели нередко помогают попавшим в беду четвероногим. Так, в феврале на территории поселения Московский они высвободили уличную собаку, которая застряла между прутьями забора.

Москва Животные Кошки
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Оскароносный междусобойчик: почему нас больше не удивляет американская кинопремия

Екатерина Потапенко
Екатерина Потапенко

Память хранят старинные дубы: что посмотреть и куда сходить в районе Северный

Игорь Матвеев
Игорь Матвеев

Создана матрица безопасности

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Международные отношения: сколько собрали российские фильмы в зарубежном прокате

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как много начинается с книги

Александр Лосото
Александр Лосото

Почему разглашение врачебной тайны за деньги в обычной жизни остается незамеченным

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Карманные деньги тоже счет любят: нужны ли детям уроки финансовой грамотности

Все мнения
О проекте