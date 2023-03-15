Москвичам рассказали о судьбе спасенного от ворон кота

Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Стала известна судьба кота, спасенного накануне из цепких лап стаи ворон в Южном административном округе столицы. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

Кот Матрос, как назвала его спасительница, провел первую ночь в ветеринарной клинике. По словам врача, питомец еще находится в тяжелом состоянии, однако его жизни в настоящее время ничего не угрожает.

За судьбой кота пристально следит вызвавшая спасателей горожанка. К сожалению, после лечения она не сможет забрать животное к себе, поэтому столичные спасатели решили помочь ему найти хозяев. По словам специалистов, коту примерно семь лет, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Сотрудники столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности вчера оказали помощь пострадавшему коту. Животное, как уточняется, атаковали вороны. Сигнал о лежащем на льду Москвы-реки коте поступил на поисково-спасательную станцию «Кожухово».

Столичные спасатели нередко помогают попавшим в беду четвероногим. Так, в феврале на территории поселения Московский они высвободили уличную собаку, которая застряла между прутьями забора.