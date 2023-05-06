«Оранжевый» уровень опасности из-за заморозков объявили в Московском регионе до 9 мая

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В столичном регионе с полуночи воскресенья, 7 мая, до вторника, 9 мая, объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за заморозков. Об этом сообщили в пресс-службе Гидрометцентра России.

— «Оранжевый» — погода опасна. Заморозки. Период предупреждения с 00:00 7 мая до 00:00 9 мая, — передает официальный сайт Гидрометцентра.

Отмечается, что в ночные и утренние часы температура воздуха в столице может опуститься до минус двух градусов, в области — до минус пяти.

Суббота, 6 мая, вероятно, станет рекордно холодным днем. В этот выходной день в Москве ночью ожидается до минус двух градусов, а в Подмосковье — до минус пяти.

При этом руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что температурный фон в столице придет в норму во второй половине мая. По его словам, в период с 11 по 14 мая в Москве ожидается постепенное повышение температуры. В ночное время столбики термометров остановятся у отметки в плюс 2–6 градусов, а днем вырастут до плюс 14–19 градусов. В следующие выходные, продолжил эксперт, воздух прогреется до плюс 16–21 градуса.