Вильфанд рассказал, когда в Москву придет тепло

Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

Температурный фон в столице придет в норму во второй половине мая. Об этом во вторник, 5 мая, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— С 11 по 14 мая в Москве ожидается постепенное повышение температуры. Ночью будет плюс 2–6 градусов, а днем — плюс 14–19 градусов. В следующие выходные даже прогнозируется плюс 16–21 градус. То есть первая половина мая холодная, но погода постепенно придет в норму, — передает слова синоптика агентство городских новостей «Москва».

Предстоящая суббота, 6 мая, вероятно, станет рекордно холодным днем. В этот день в столице ночью ожидается до минус двух градусов, а в Подмосковье — до минус пяти. Днем максимальная температура прогнозируется от пяти до семи градусов тепла.

Заморозки ожидаются также и в других частях страны. Например, в период с 6 по 9 мая такой температурный фон ожидается в Тульской, Рязанской, Владимирской и Ивановской областях.

Ближайшие выходные будут очень холодными. Однако после этого погода в столице начнет меняться в лучшую сторону и значительно улучшится ко Дню Победы. Таким прогнозом в беседе с «Вечерней Москвой» поделилась ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.