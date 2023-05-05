Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Вильфанд рассказал, когда в Москву придет тепло

Лейла Алиева

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
Вильфанд рассказал, когда в Москву придет тепло
Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

Температурный фон в столице придет в норму во второй половине мая. Об этом во вторник, 5 мая, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— С 11 по 14 мая в Москве ожидается постепенное повышение температуры. Ночью будет плюс 2–6 градусов, а днем — плюс 14–19 градусов. В следующие выходные даже прогнозируется плюс 16–21 градус. То есть первая половина мая холодная, но погода постепенно придет в норму, — передает слова синоптика агентство городских новостей «Москва».

Предстоящая суббота, 6 мая, вероятно, станет рекордно холодным днем. В этот день в столице ночью ожидается до минус двух градусов, а в Подмосковье — до минус пяти. Днем максимальная температура прогнозируется от пяти до семи градусов тепла.

Заморозки ожидаются также и в других частях страны. Например, в период с 6 по 9 мая такой температурный фон ожидается в Тульской, Рязанской, Владимирской и Ивановской областях.

Ближайшие выходные будут очень холодными. Однако после этого погода в столице начнет меняться в лучшую сторону и значительно улучшится ко Дню Победы. Таким прогнозом в беседе с «Вечерней Москвой» поделилась ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Прогнозы Роман Вильфанд Погода
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Зачем в Киеве задрали юбку богине Кали

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бесславный финал: в преддверии Дня Победы ФСБ опубликовала новые архивные документы о самоубийстве Гитлера

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Повод вспомнить отличные песни: почему рейтинги сериала «За полчаса до весны» зашкалили

Игорь Черницкий
Игорь Черницкий

Работа настоящих мужчин: престиж военной профессии достиг высочайшего уровня

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Старая модель на новый лад: получится ли отказаться от Болонской системы образования

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Запрещено все, что не разрешено: чего ждать от нового пакета антироссийских санкций

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как начинается что-то важное

Все мнения
О проекте