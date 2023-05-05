Вильфанд предупредил москвичей о заморозках до минус шести градусов с 5 по 9 мая

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В Московском регионе ожидаются заморозки до минус шести градусов с 5 по 9 мая. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

— Росгидромет выпустил штормовое предупреждение в связи с тем, что с 5 по 9 мая в Москве, Московской, Тверской, Смоленской, Калужской, Ярославской, Костромской областях ожидаются заморозки до минус 1-6 градусов в ночные и утренние часы, — пояснил он.

В период с 6 по 9 мая такой же температурный фон ожидается в Тульской, Рязанской, Владимирской и Ивановской областях, передает ТАСС.

Ближайшие выходные будут очень холодными. Однако после этого погода в столице начнет меняться в лучшую сторону и значительно похорошеет ко Дню Победы. Таким прогнозом в беседе с «Вечерней Москвой» поделилась ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Также она отметила, что грядущие длинные выходные в Москве начнутся с плохой погоды. По ощущениям она будет больше похожа на дни в начале апреля. По словам Поздняковой, в это время в столице ожидаются холодные температуры воздуха, дождь и мокрый снег.