Синоптик Позднякова предупредила о дожде и мокром снеге в Москве на выходных

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Длинные выходные в Москве начнутся с плохой погоды. По своему характеру она будет похожа на дни в начале апреля. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По ее словам, в эти дни в городе ожидаются холодные температуры воздуха, дождь и мокрый снег.

Так, в субботу, 6 мая, будет облачная погода. В ночные часы температура в Москве составит от 0 до 2 градусов тепла, по области — до минус 1 градуса.

— Но самым неприятным моментом окажется то, что у нас будут наблюдаться осадки в виде дождя и мокрого снега. Такая же неблагоприятная погода ожидается 6 мая в дневные часы. Но ненастье пойдет на убыль, осадки будут постепенно прекращаться, — сообщила Позднякова.

Специалист добавила, что дневная температура тоже будет низкой. В столице столбики термометров поднимутся до плюс 7–9 градусов, а в Подмосковье — до 6–10 градусов тепла. Кроме того, жителей столичного региона предупредили о сильном порывистом ветре со скоростью 12–15 метров в секунду. В связи с этим температура воздуха будет казаться еще ниже — на 2–3 градуса ниже.

В оставшиеся праздничные дни погода также будет холодной. Метеоролог предупредила, что постепенно будет повышаться атмосферное давление.

— Мы ждем, что и 7, и 8 мая установится погода с переменной облачностью и без существенных осадков. Ночь будет еще более холодной, потому что облаков не будет, и земля начнет быстро остывать. В Москве ночью может быть от минус 1 до плюс 1 градуса, по области — от минус 2 до плюс 3 градусов. Дневная температура тоже будет низкой: плюс 8–10 градусов в Москве и плюс 6–11 по региону, — рассказала Позднякова.

Однако метеоролог обнадежила горожан. Москвичи могут рассчитывать на улучшение погоды в столичном регионе к 9 мая.