Тело 87-летней женщины с признаками насильственной смерти нашли в квартире в ЮЗАО Москвы

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В квартире жилого дома на улице Профсоюзной обнаружено тело 87-летней женщины с признаками насильственной смерти в виде рубленых ран. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в субботу, 6 мая.

По словам собеседницы «ВМ», телесные повреждения женщине нанес ее сын 1963 года рождения. К настоящему моменту мужчина уже был задержан.

Черемушкинская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также принятие процессуальных решений.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Другое убийство произошло недавно в Подольске. Мужчина жестоко убил своего знакомого во время ссоры на улице.