Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Тело 87-летней женщины с признаками насильственной смерти нашли в квартире в ЮЗАО Москвы

Евгений Жуков
Происшествия
Тело 87-летней женщины с признаками насильственной смерти нашли в квартире в ЮЗАО Москвы
Фото: Pixabay

В квартире жилого дома на улице Профсоюзной обнаружено тело 87-летней женщины с признаками насильственной смерти в виде рубленых ран. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в субботу, 6 мая.

По словам собеседницы «ВМ», телесные повреждения женщине нанес ее сын 1963 года рождения. К настоящему моменту мужчина уже был задержан.

Черемушкинская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также принятие процессуальных решений.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Другое убийство произошло недавно в Подольске. Мужчина жестоко убил своего знакомого во время ссоры на улице.

Москва Убийства Уголовные дела
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Андрей Агафонов
Андрей Агафонов

«Вызов» не вывез: почему народ не идет в кино на фильм Шипенко

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Укрепить семью деньгами: в Госдуме предложили платить за долгую жизнь в браке

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Милосердие поколения победителей

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Зачем в Киеве задрали юбку богине Кали

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бесславный финал: в преддверии Дня Победы ФСБ опубликовала новые архивные документы о самоубийстве Гитлера

Игорь Черницкий
Игорь Черницкий

Работа настоящих мужчин: престиж военной профессии достиг высочайшего уровня

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Старая модель на новый лад: получится ли отказаться от Болонской системы образования

Все мнения
О проекте