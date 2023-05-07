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Приметы и советы

Народный календарь. Почему запрещено чинить одежду и обувь 10 мая

Евгений Жуков
Общество
Народный календарь. Почему запрещено чинить одежду и обувь 10 мая
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Православная церковь 10 мая вспоминает апостола и священномученика Симеона. В народном календаре дата получила названия Семен, Семен-день, Семен Ранопашец.

В этот день не стоит чинить обувь и одежду. Считается, это подобное занятие принесет неудачи, особенно тем, кто собирается в путешествие или просто в дорогу. Также не стоит показывать свой достаток, поскольку на Семен-день есть высокий риск быть обворованным.

Выбрасывать остатки со стола также не следует. Считается, что 10 мая нужно отдавать все лишнее нуждающимся. Остатки еды лучше не выбрасывать, а отдать птицам или животным.

Приметы погоды

Ясный восход солнца сулит ветреное лето.

Облака по небу быстро плывут — к затяжному ненастью.

Сова кричит — к похолоданию.

Утром ясно, а днем появились кучевые облака, которые к вечеру исчезли, — к заморозкам.

Именины отмечают: Георгий, Анастасия, Иван, Илларион, Николай, Павел, Петр, Сергей, Семен, Степан.

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