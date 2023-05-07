Стоматолог Жук рассказал, могут ли зубы выпасть от стресса
Сюжет:Эксклюзивы ВМ
Стресс — одна из основных причин проблем со здоровьем, он может вызвать заболевания сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, нервной системы, гормональные проблемы. Влияет он и на зубочелюстную систему, провоцируя выпадение зубов. Об этом «Вечерней Москве» рассказал стоматолог-ортодонт, вице-президент общества лингвальных ортодонтов России, кандидат медицинских наук Андрей Жук.
Чаще всего такая ситуация встречается после 30 лет. До этого возраста резервные возможности нашего организма очень сильны и могут справиться чуть ли не с любой проблемой. После 30 компенсаторные возможности резко снижаются и негативное воздействие стресса возрастает.
Как стресс действует на зубы?
Стресс приводит к выделению адреналина и норадреналина, которые вызывают изменение периферического кровообращения. Это приводит к резкому сужению сосудов на периферии — как правило, это сосуды конечностей, но также и сосуды, снабжающие кровью зубочелюстную систему.
Обменные процессы в костной ткани резко нарушаются, возникает так называемая ишемия. Если стресс становится хроническим, то и ишемия возникает часто и неоднократно. Костная ткань испытывает дефицит кислорода и питательных веществ, нарушается ее жизнедеятельность, она начинает разрушаться и убывать. Выполнять свою основную функцию — удержание зубов в челюсти — ей становится все сложнее. Зубы расшатываются и выпадают.
Как связаны стресс и зубной скрежет?
Описанный выше механизм влияния стресса на зубы все же является второстепенным. Есть и тот, который имеет первостепенное значение — речь идет о бруксизме, зубном скрежете.
Бруксизм — реакция на стресс, он возникает из-за рефлекторного сокращения жевательных мышц. Бруксизм для нашего организма является элементом стресс-менеджмента, одним из способов выпустить негативные эмоции. Скрипеть зубами полезно с точки зрения сохранения общего состояния здоровья и снижения негативного влияния стресса на организм.
Однако мы должны понимать, что если стресс носит хронический характер, а человек находится в таком уровне стресса, что скрипит зубами и днем, и ночью, то это тоже может приводить к нарушению кровоснабжения в пародонте. Это ведет к ишемии, недостатку питательных веществ, дистрофическим и атрофическим процессам в костной ткани. Итог — расшатывание зубов и их выпадение.
Почему еще могут выпадать зубы?
Можно назвать четыре основные причины выпадения зубов.
- Неправильный прикус и неправильно распределяющаяся нагрузка на зубы.
Давление на некоторые зубы может еще и усиливаться из-за стресса, из-за этого резко нарушается кровоснабжение в костной ткани вокруг корня зуба, костная ткань убывает, переставая крепко удерживать зуб, из-за чего он выпадает.
- Наличие в полости рта агрессивных бактерий, из-за действия которых может разрушаться костная ткань.
Как правило, невозможно выделить какой-то один микроорганизм, влияет сразу несколько видов микробов, живущих во рту.
- Нарушение гормонального баланса
Гормональный баланс тоже важен для нормальной работы зубочелюстной системы. Если он нарушен, то это может проявляться возникновением дефектов костной ткани и выпадением зубов. Если стоматолог замечает у пациента прогрессирующую убыль костной ткани, то он обязательно должен направить его к эндокринологу.
- Общее состояние зубов
Состояние зубов всегда связано с общим состоянием здоровья. Многие заболевания, например, распространенный остеопороз, затрагивают и здоровье зубов.
Что сделать, чтобы сберечь зубы
Важно стараться минимизировать влияние стресса на организм. Искать баланс между работой и отдыхом, подбирать способы стресс-менеджмента, которые подходят именно для вас. Это позволит минимизировать риск нарушения периферического кровоснабжения.
Бруксизм может быть экологичным способом борьбы со стрессом. Но тут важно, чтобы он сам не вредил здоровью зубов: это возможно только в том случае, если ваш прикус будет правильным. Всем людям, особенно после 30 лет, следует обратиться к врачу-ортодонту для проверки сбалансированности работы зубочелюстной системы — исправить прикус никогда не поздно.
И, конечно, нельзя забывать о гигиене — чистке зубов дважды в день и регулярных профилактических визитах к стоматологу.