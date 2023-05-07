Стоматолог Жук рассказал, могут ли зубы выпасть от стресса

Фото: Из личного архива Андрея Жука

Стресс — одна из основных причин проблем со здоровьем, он может вызвать заболевания сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, нервной системы, гормональные проблемы. Влияет он и на зубочелюстную систему, провоцируя выпадение зубов. Об этом «Вечерней Москве» рассказал стоматолог-ортодонт, вице-президент общества лингвальных ортодонтов России, кандидат медицинских наук Андрей Жук.

Чаще всего такая ситуация встречается после 30 лет. До этого возраста резервные возможности нашего организма очень сильны и могут справиться чуть ли не с любой проблемой. После 30 компенсаторные возможности резко снижаются и негативное воздействие стресса возрастает.

Как стресс действует на зубы?

Стресс приводит к выделению адреналина и норадреналина, которые вызывают изменение периферического кровообращения. Это приводит к резкому сужению сосудов на периферии — как правило, это сосуды конечностей, но также и сосуды, снабжающие кровью зубочелюстную систему.

Обменные процессы в костной ткани резко нарушаются, возникает так называемая ишемия. Если стресс становится хроническим, то и ишемия возникает часто и неоднократно. Костная ткань испытывает дефицит кислорода и питательных веществ, нарушается ее жизнедеятельность, она начинает разрушаться и убывать. Выполнять свою основную функцию — удержание зубов в челюсти — ей становится все сложнее. Зубы расшатываются и выпадают.

Как связаны стресс и зубной скрежет?

Описанный выше механизм влияния стресса на зубы все же является второстепенным. Есть и тот, который имеет первостепенное значение — речь идет о бруксизме, зубном скрежете.

Бруксизм — реакция на стресс, он возникает из-за рефлекторного сокращения жевательных мышц. Бруксизм для нашего организма является элементом стресс-менеджмента, одним из способов выпустить негативные эмоции. Скрипеть зубами полезно с точки зрения сохранения общего состояния здоровья и снижения негативного влияния стресса на организм.

Однако мы должны понимать, что если стресс носит хронический характер, а человек находится в таком уровне стресса, что скрипит зубами и днем, и ночью, то это тоже может приводить к нарушению кровоснабжения в пародонте. Это ведет к ишемии, недостатку питательных веществ, дистрофическим и атрофическим процессам в костной ткани. Итог — расшатывание зубов и их выпадение.

Почему еще могут выпадать зубы?

Можно назвать четыре основные причины выпадения зубов.

Неправильный прикус и неправильно распределяющаяся нагрузка на зубы.

Давление на некоторые зубы может еще и усиливаться из-за стресса, из-за этого резко нарушается кровоснабжение в костной ткани вокруг корня зуба, костная ткань убывает, переставая крепко удерживать зуб, из-за чего он выпадает.

Наличие в полости рта агрессивных бактерий, из-за действия которых может разрушаться костная ткань.

Как правило, невозможно выделить какой-то один микроорганизм, влияет сразу несколько видов микробов, живущих во рту.

Нарушение гормонального баланса

Гормональный баланс тоже важен для нормальной работы зубочелюстной системы. Если он нарушен, то это может проявляться возникновением дефектов костной ткани и выпадением зубов. Если стоматолог замечает у пациента прогрессирующую убыль костной ткани, то он обязательно должен направить его к эндокринологу.

Общее состояние зубов

Состояние зубов всегда связано с общим состоянием здоровья. Многие заболевания, например, распространенный остеопороз, затрагивают и здоровье зубов.

Что сделать, чтобы сберечь зубы

Важно стараться минимизировать влияние стресса на организм. Искать баланс между работой и отдыхом, подбирать способы стресс-менеджмента, которые подходят именно для вас. Это позволит минимизировать риск нарушения периферического кровоснабжения.

Бруксизм может быть экологичным способом борьбы со стрессом. Но тут важно, чтобы он сам не вредил здоровью зубов: это возможно только в том случае, если ваш прикус будет правильным. Всем людям, особенно после 30 лет, следует обратиться к врачу-ортодонту для проверки сбалансированности работы зубочелюстной системы — исправить прикус никогда не поздно.

И, конечно, нельзя забывать о гигиене — чистке зубов дважды в день и регулярных профилактических визитах к стоматологу.