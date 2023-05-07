Врач Русакова предупредила о негативных последствиях переедания шашлыка

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Шашлык из плохого мяса или недостаточно прожаренный может быть вреден в любом количестве. Однако даже правильно приготовленное блюдо несет риски для здоровья при чрезмерном употреблении. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук, член национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова.

По словам эксперта, размер безопасной порции шашлыка составляет порядка 50–100 граммов для женщин и 150–200 граммов — для мужчин, если у человека нет хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта. Однако этот показатель может варьироваться в зависимости от веса, роста, возможностей пищеварительной системы и других параметров, уточнила диетолог.

При этом низкое качество шашлыка может плохо повлиять на здоровье независимо от размера порций, подчеркнула врач.

— Если мясо для шашлыка содержит много жира, соли или перца, шашлык недостаточно прожарен, то такой продукт может нанести вред здоровью. Он несет нагрузку на желудочно-кишечный тракт и печень. Если шашлык не прожарен, в нем могут содержаться болезнетворные бактерии, которые могут привести к отравлению. Паразиты могут распространиться в организме, поселиться в печени, головном мозге и других органах, — предупредила собеседница «ВМ».

Переедание слишком острого или жирного шашлыка может привести к обострению хронических гастритов, язвенной болезни и других заболеваний, заметила эксперт. Могут также возникнуть такие заболевания, как колит и панкреатит.

Кроме того, подчеркнула Русакова, слишком большое количество употребляемого шашлыка может привести к лишнему весу.

— Если съесть большую порцию шашлыка, то из-за высокой калорийности он может привести к появлению избыточной массы тела и ожирению, — рассказала специалист.

Чтобы снизить вред от воздействия жирной пищи, желательно употреблять шашлык с большим количеством свежих овощей и зелени. Благодаря этому жиры будут медленнее всасываться и организм получит клетчатку, которая позволит быстрее эвакуировать белковые продукты, заключила собеседница «ВМ».