Ефимов: Более 1,8 тысячи машино-мест приобрели москвичи в первом квартале 2023 года

Фото: Пресс-служба Комплекса экономической политики Москвы

С января по март текущего года столица реализовала на торгах более 1,8 тысячи машино-мест, что на треть больше, чем за аналогичный период 2022 года. Об этом в воскресенье, 7 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Город предлагает машино-места на подземных паркингах и многоуровневых наземных автостоянках в разных районах Москвы. В январе — марте этого года жители приобрели свыше 1,8 тысячи таких объектов, а за аналогичный период прошлого года — 1,3 тысячи. Средняя стоимость лота составила 397,9 тысячи рублей, — сказал он.

Заммэра отметил, что площадь реализованных объектов составила от 9,9 до 39,9 квадратного метра. Благодаря этому москвичи могли подобрать себе как одиночные места на парковках, так и для всей семьи.

Руководитель Департамента конкурентной политики Москвы Иван Щербаков добавил, что конкуренция на торгах в среднем составила четыре человека на лот. Наибольшее число желающих посетили торги за место на подземном паркинге в 1-м Самотечном переулке.

Также Ефимов рассказал, что на аукционах городское руководство реализовало право на редевелопмент четырех участков бывших промышленных зон. По его словам, речь идет о промзонах № 16 «Вагоноремонт», «Красный Строитель», «Дегунино-Лихоборы» и № 58 «Южное Очаково».