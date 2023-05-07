Заммэра Сергунина пригласила московских студентов поучаствовать в акселераторе «Округа. Вузы»

Фото: Пресс-служба Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

В мае-июне в Москве пройдет молодежная программа «Округа. Вузы», в рамках которой студенты-участники займутся разработкой собственных проектов для города. Об этом в воскресенье, 7 мая, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— Инициативы победителей реализуют в 11 округах Москвы. Если у ребят пока есть только идея, наставники помогут ее проработать. По итогам прошлогоднего акселератора шесть проектов уже воплощено. Один из них, к примеру, направлен на поддержку молодых художников, — рассказала представитель мэрии.

В рамках программы участникам предлагается пять направлений, связанных с технологичным, творческим, туристическим, спортивным или патриотическим развитием. Заявки на участие принимаются на официальном сайте до 15 мая включительно.

В конце июня эксперты отберут 11 лучших проектов, а реализовать задуманное поможет городской комитет общественных связей и молодежной политики.

Кроме того, Наталья Сергунина рассказала об активно развивающейся программе волонтерской деятельности столицы. По ее словам, на сегодняшний день порядка 21 тысячи волонтеров участвуют в культурной жизни столицы.