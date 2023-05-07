Умер актер из сериала «Убойная сила» Александр Тютрюмов

Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Российский актер театра и кино, кинорежиссер, продюсер, предприниматель Александр Тютрюмов скончался в возрасте 64 лет. Об этом в воскресенье, 7 мая, сообщила журналистам его дочь.

Актер справил свое 64-летие совсем недавно — день рождения у него был 22 апреля.

Дочь Тютрюмова сообщила, что актера не стало 7 мая в 08:45. Он ничем не болел, но почувствовал острое недомогание, передает портал 78.ru.

Александр Тютрюмов исполнил роли более чем в 40 фильмах и сериалах. Среди них — «Улицы разбитых фонарей», «Особенности национальной политики», «Мастер и Маргарита», «Осторожно, Задов!», «Хочу в тюрьму», «Крот», «Ирония судьбы. Продолжение», «Ералаш» и другие. Всенародную славу актеру принесли образы подполковника милиции Сергея Егорова в сериале «Убойная сила» и Кости Моргана в «Агенте национальной безопасности».

Тютрюмов на протяжении восьми лет играл в Народном театре Подпорожья. С января 1995 являлся актером киностудии «Ленфильм».

За роль в фильме «Цветы календулы» Александра Тютрюмова наградили премией «Лучший дебют» на VI международном кинофестивале «Балтийская жемчужина».