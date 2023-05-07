Стала известна возможная причина смерти актера сериала «Убойная сила» Тютрюмова

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Причиной смерти актера Александра Тютрюмова, известного по роли в сериале «Убойная сила», могли стать воспалительные процессы внутренних органов. Об этом в воскресенье, 7 мая, сообщила дочь звезды отечественного кино.

Отмечается, что Тютрюмов не испытывал проблем со здоровьем. В какой-то момент актер пожаловался на резкую боль. Обращение к врачам не помогло, и артист скончался, передает Пятый канал.

Накануне стало известно, что Тютрюмов ушел из жизни 7 мая в 8:45. Актеру в апреле исполнилось 64 года.

Александр Тютрюмов исполнил роли более чем в 40 фильмах и сериалах. Среди них «Улицы разбитых фонарей», «Особенности национальной политики», «Мастер и Маргарита», «Осторожно, Задов!», «Хочу в тюрьму», «Крот», «Ирония судьбы. Продолжение», «Ералаш» и другие. Всенародную славу актеру принесли образы подполковника милиции Сергея Егорова в сериале «Убойная сила» и Кости Моргана в «Агенте национальной безопасности».