Сергей Собянин: Московские школьники завоевали четыре медали Международной Менделеевской олимпиады по химии

Фото: Telegram/ мэр Москвы Сергей Собянин

Ученики столичных школ завоевали четыре медали Международной менделеевской олимпиады по химии, проходившей с 1 по 6 мая в Астане. Об этом в воскресенье, 7 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Глава города подчеркнул, что трое школьников завоевали золотые медали. Речь идет об одиннадцатикласснице школы №1535 Дарье Азаровой, ученике 11-го класса школы Центра педагогического мастерства Сергее Рослякове и десятикласснике школы им. Маршала В.И. Чуйкова Тимуре Ахмедове. Кроме того, серебряную медаль привез домой одиннадцатиклассник из СУНЦ МГУ Артем Алехин.

— Желаю ребятам дальнейших успехов! — написал Собянин в своем Telegram-канале.

1/4 Фото: Telegram/ мэр Москвы Сергей Собянин 2/4 Фото: Telegram/ мэр Москвы Сергей Собянин 3/4 Фото: Telegram/ мэр Москвы Сергей Собянин 4/4 Фото: Telegram/ мэр Москвы Сергей Собянин

В пятницу, 5 мая, глава города назвал победителя конкурса «Учитель года Москвы». Им стал преподаватель русского языка и литературы из ГБОУ Школа имени Достоевского Сергей Валюгин.