Сергей Собянин назвал победителя конкурса «Учитель года Москвы»

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Учителем года Москвы стал преподаватель русского языка и литературы из ГБОУ Школа имени Достоевского Сергей Валюгин. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

— Сергей Валюгин — автор методики под названием «Шестое чувство». Благодаря ей ученики начинают лучше понимать произведения литературы, так как дополнительно изучают их исторический, биографический контекст и другие работы писателя, — рассказал глава города.

Фото: Telegram-канал / Мэр Москвы Сергей Собянин

Всего в конкурсе приняли участие 345 человек, восемь из которых вышли в суперфинал. Участники провели для детей классные часы и обсудили с ними вопросы выбора профессии, сохранения культурного наследия и проблемы экологии.

В свою очередь город активно поддерживает столичных учителей и создает для их развития комфортные условия, написал Собянин в своем Telegram-канале.

Сергей Валюгин представит столицу на Всероссийском конкурсе «Учитель года России — 2023». Педагогическая разработка победителя предполагает более глубокое осмысление художественных произведений. Это достигается благодаря погружению в исторический и биографический контекст, а также особому вниманию к подтексту, который проявляется в других текстах автора.

В апреле в столице прошел методический семинар для педагогов «Развитие финансовой грамотности у обучающихся в контексте обновленных федеральных государственных образовательных стандартов и функционального подхода к современному образованию». Участие в мероприятии приняли 2200 человек из 78 регионов России.