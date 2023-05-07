Женщина и ее дочь-подросток отравились продуктами горения забытой на плите еды в Подмосковье

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В подмосковном Можайске женщина и ее 14-летняя дочь насмерть отравились продуктом горения еды, которую забыли на плите. Об этом в воскресенье, 7 мая, рассказала «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Екатерина Короткова.

Сотрудники прокуратуры обнаружили тела погибших. Находившийся в помещении девятилетний сын женщины госпитализирован, у него обнаружили признаки отравления.

В ходе осмотра места происшествия стало ясно, что утечек газа в помещении не было. По имеющимся данным, причиной трагедии стало отравление продуктами горения еды, которая долгое время находилась на плите.

— Можайская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки проводимой следственными органами по данному факту, — пояснила Короткова.

5 мая восьмилетнюю девочку доставили в педиатрическое отделение Ступинской больницы с признаками тяжелой интоксикации: у пациентки наблюдалось сильное жжение во рту, тошнота и головокружение. Выяснилось, что ребенок выпил чистящее средство, забытое на столе.