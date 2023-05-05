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Ступинские врачи спасли восьмилетнюю девочку, выпившую моющее средство

Ирина Игнатенко
Общество
Ступинские врачи спасли восьмилетнюю девочку, выпившую моющее средство
Фото: mos.ru/Максим Денисов

Восьмилетнюю девочку доставили в педиатрическое отделение Ступинской больницы с признаками тяжелой интоксикации: у пациентки наблюдалось сильное жжение во рту, тошнота и головокружение, сообщает «Радио 1».

Сообщается, что девочка проснулась ночью, захотела пить и пошла на кухню. Там она случайно выпила немного из бутылки с моющим средством, которое ее мама оставила на кухонном столе.

Врачи сделали ребенку промывание желудка, назначили антрацидные препараты, снижающие кислотность ЖКТ. Врачи отметили, что в организм ребенка поступила небольшая доза моющего средства, иначе последствия могли бы быть гораздо более опасными для здоровья.

В настоящее время девочку уже выписали из больницы. Какое-то время она будет находиться под наблюдением участкового врача до исключения всех возможных осложнений, передает издание «Вести Подмосковья».

Ранее инцидент произошел в Новой Москве. Маленький ребенок отравился бытовой химией в детском саду.

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