Ступинские врачи спасли восьмилетнюю девочку, выпившую моющее средство

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Восьмилетнюю девочку доставили в педиатрическое отделение Ступинской больницы с признаками тяжелой интоксикации: у пациентки наблюдалось сильное жжение во рту, тошнота и головокружение, сообщает «Радио 1».

Сообщается, что девочка проснулась ночью, захотела пить и пошла на кухню. Там она случайно выпила немного из бутылки с моющим средством, которое ее мама оставила на кухонном столе.

Врачи сделали ребенку промывание желудка, назначили антрацидные препараты, снижающие кислотность ЖКТ. Врачи отметили, что в организм ребенка поступила небольшая доза моющего средства, иначе последствия могли бы быть гораздо более опасными для здоровья.

В настоящее время девочку уже выписали из больницы. Какое-то время она будет находиться под наблюдением участкового врача до исключения всех возможных осложнений, передает издание «Вести Подмосковья».

Ранее инцидент произошел в Новой Москве. Маленький ребенок отравился бытовой химией в детском саду.