ФК «Спартак» и «Зенит» назвали стартовые составы на матч 25-го тура РПЛ

Фото: Telegram / ФК «Спартак-Москва»

Московский футбольный клуб «Спартак» и санкт-петербургский «Зенит» назвали стартовые составы на матч 25-го тура Российской премьер-лиги. Встреча пройдет в воскресенье, 7 мая, в Санкт-Петербурге.

Место в воротах «Зенита» займет Михаил Кержаков. В защите сыграют Вячеслав Караваев, Дуглас Сантос, Родригао и Роберт Ренан. В полузащите главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак выпустил Далера Кузяева, Андрея Мостового, Вильмара Барриоса. В нападении сыграет тройка Малком-Кладиуньо-Маттео Касьера.

Вратарем «Спартака» в матче в Санкт-Петербурге станет Александр Селихов. В защите сыграют Никита Чернов, Томаш Тавареш, Алексис Дуарте и Роман Зобнин. Место в полузащите заняли Антон Зиньковский, Даниил Денисов, Кристофер Мартинс и Квинси Промес. В нападении красно-белых сыграют Александр Соболев и Кейта Бальде.

Стартовый свисток прозвучит в 18:00. Идущий на первом месте с 61 очком «Зенит» в случае победы досрочно станет чемпионом России. В свою очередь «Спартак» с 49-ю очками расположился на третьей строчке.

Накануне футбольный клуб «Ахмат» из Грозного одержал победу над московским «Торпедо» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча в столице закончилась со счетом 5:1 в пользу гостей.