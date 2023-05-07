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ФК «Ахмат» обыграл «Торпедо» в гостевом матче РПЛ

Юлия Курганова
Спорт
ФК «Ахмат» обыграл «Торпедо» в гостевом матче РПЛ
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Футбольный клуб «Ахмат» из Грозного одержал победу над московским «Торпедо» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча в столице закончилась со счетом 5:1 в пользу гостей. У «Ахмата» голы забили Дарко Тодорович (12-я минута), Мохамед Конате (19), Владислав Камилов (38), Заим Диванович (77) и Гамид Агаларов (90). У москвичей отличился Илья Стефанович (74).

Клуб «Торпедо» потерпел четвертое поражение подряд и располагается на последнем, 16-м месте в турнирной таблице с 13 очками. «Ахмат» с 43 очками находится на пятом месте в таблице.

В следующем туре «Торпедо» 13 мая в гостях встретится с ЦСКА, «Ахмат» 14 мая на выезде сыграет со столичным «Динамо».

Столичный ФК ЦСКА обыграл «Урал» и вышел в Суперфинал Кубка России. Встреча проходила 3 мая в Екатеринбурге. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу московской команды.

Футбол ФК «Торпедо» РПЛ (Российская премьер-лига)
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