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ПФК ЦСКА вышел в Суперфинал Кубка России

Евгений Силаев
Спорт
ПФК ЦСКА вышел в Суперфинал Кубка России
Фото: Telegram / ПФК ЦСКА

Столичный футбольный клуб ЦСКА обыграл «Урал» и вышел в Суперфинал Кубка России. Встреча состоялась в среду, 3 мая, в Екатеринбурге.

Матч завершился со счетом 2:1 в пользу ЦСКА. В составе «армейцев» забитыми мячами отличились Хесус Медина и Федор Чалов. «Урал» ответил голом Райа Влута с пенальти.

Таким образом, ЦСКА обеспечил себе участие в Суперфинале Кубка России. В свою очередь «Урал» вышел во второй этап финала Пути регионов. За право сыграть в титульном матче екатеринбуржцы поспорят с победителем пары «Краснодар»-«Акрон».

24 апреля московский «Спартак» одержал победу над «Краснодаром» в матче 24-го тура РПЛ. Матч состоялся на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Встреча завершилась со счетом 4:3. У гостей голы забили Джон Кордоба, Жоау Батчи и Эдуард Сперцян. В составе хозяев дублем отличился Александр Соболев.

Клуб первой лиги «Акрон» из Тольятти обыграл четыре московские команды подряд в нынешнем розыгрыше Кубка России по футболу. В предыдущих раундах команда из Самарской области одержала победы над столичными «Торпедо», «Локомотивом» и «Динамо».

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