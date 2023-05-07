В польском Orlen рассказали, во сколько обходится запрет на нефть из России

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Отказ от российской нефти будет стоить польскому энергетическому концерну Orlen 27 миллионов евро в день. Об этом в воскресенье, 7 мая, сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на слова председателя правления польского энергетического концерна Orlen Даниеля Обайтека.

Отмечается, что разница в цене между российской нефтью и альтернативными ресурсами составляет около 30 долларов за баррель. При этом руководитель концерна Даниель Обайтек заявил, что главной целью для него является «отказ поддерживать Россию». В то же время Orlen продолжает использовать топливо, поступающее по нефтепроводу «Дружба», передает РИА Новости.

— Полная замена российской нефти требует улучшения логистики нефтяных поставок, над чем мы работаем с чешским правительством, — заявил Обайтек.

26 апреля стало известно, что Росстат перестал публиковать в отчетах по динамике промышленного производства показатели добычи нефти и газа. Примечательно, что в январе–феврале данные о добыче нефти и газа были представлены ведомством. Согласно опубликованным показателям, тогда их индекс снизился на 2,6 процента по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.