Дептранс: Ежедневно на дежурство в столице заступает 30 экипажей дорожного патрулирования

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Каждый день на улицах Москвы дежурит 30 экипажей дорожного патрулирования. Об этом в воскресенье, 7 мая, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Отмечается, что за патрулирование дорог отвечает Центр организации дорожного движения (ЦОДД). В их автопарке числится 57 машин.

В обязанности экипажей входит помощь водителям в случае ДТП, мониторинг состояния дорожно-транспортной инфраструктуры, а в зимнее время — помощь в буксовке застрявших грузовиков.

ЦОДД работает с 2017 года. За это время экипажи помогли более 200 тысячам водителей, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

— Экипажи работают круглосуточно без выходных и всегда готовы прийти на помощь водителям на дороге. В мае 20 экипажей дорожного патруля будут работать вместе с коллегами из Госавтоинспекции на центральных улицах для помощи в организации дорожного движения и соблюдении порядка на дороге, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

С началом летней водной навигации в столице к работе уже второй сезон подряд приступил водный патруль ЦОДД. В работу экипажа — двух патрульных на катере — входит отслеживание обстановки на воде и на 44 причалах в пределах Москвы. Также экипаж фиксирует нарушения движения и стоянки в акватории, проводит профилактические беседы о правилах поведения на воде.