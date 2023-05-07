Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Дептранс: Ежедневно на дежурство в столице заступает 30 экипажей дорожного патрулирования

Евгений Силаев
Город
Дептранс: Ежедневно на дежурство в столице заступает 30 экипажей дорожного патрулирования
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Каждый день на улицах Москвы дежурит 30 экипажей дорожного патрулирования. Об этом в воскресенье, 7 мая, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Отмечается, что за патрулирование дорог отвечает Центр организации дорожного движения (ЦОДД). В их автопарке числится 57 машин.

В обязанности экипажей входит помощь водителям в случае ДТП, мониторинг состояния дорожно-транспортной инфраструктуры, а в зимнее время — помощь в буксовке застрявших грузовиков.

ЦОДД работает с 2017 года. За это время экипажи помогли более 200 тысячам водителей, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

— Экипажи работают круглосуточно без выходных и всегда готовы прийти на помощь водителям на дороге. В мае 20 экипажей дорожного патруля будут работать вместе с коллегами из Госавтоинспекции на центральных улицах для помощи в организации дорожного движения и соблюдении порядка на дороге, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

С началом летней водной навигации в столице к работе уже второй сезон подряд приступил водный патруль ЦОДД. В работу экипажа — двух патрульных на катере — входит отслеживание обстановки на воде и на 44 причалах в пределах Москвы. Также экипаж фиксирует нарушения движения и стоянки в акватории, проводит профилактические беседы о правилах поведения на воде.

Транспорт ЦОДД Москва Дороги
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Вера и верность: как сделать, чтобы и через сто лет День Победы был нас главным праздником

Александр Лосото
Александр Лосото

Эпидемия «болезни одиночества» распространилась по всему миру

Алексей Биргер
Алексей Биргер

Почему в России давно пора вводить смешанный вид службы: срочной и контрактной

Андрей Агафонов
Андрей Агафонов

«Вызов» не вывез: почему народ не идет в кино на фильм Шипенко

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Милосердие поколения победителей

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Зачем в Киеве задрали юбку богине Кали

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бесславный финал: в преддверии Дня Победы ФСБ опубликовала новые архивные документы о самоубийстве Гитлера

Все мнения
О проекте